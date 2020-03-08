سلطات إسرائيل تعلن إغلاق الحدود البرية مع مصر

أفادت قناة "كان" ال​إسرائيل​ية الرسمية عن مصادر السلطات في إسرائيل عن إغلاق الحدود البرية مع مصر اليوم الأحد اعتبارا من ​الساعة​ 15:00 بسبب ​كورونا​.

هذا وكان رئيس الوزارة المصري مصطفى مدبولي، أكد أن "مصدر بؤرة المرض في مصر، كان مراكب نيلية، وغير ذلك لا توجد بؤر، ولم تكن هناك إصابات إلا لثلاثة أشخاص، هم الصيني والكندي والمصري العائد من الخارج".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل سجلت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا والعدد مرشح للإرتفاع نظراً لقدوم مئات الإسرائيليين من أوروبا في الفترة السابقة.