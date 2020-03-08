رئيس وزراء التشيك: على إيطاليا منع مواطنيها من السفر لأوروبا

لفت رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، إلى أنّه "ينبغي على إيطاليا أن تمنع جميع مواطنيها من السفر إلى باقي دول أوروبا لكبح انتشار فيروس "كورونا" المستجد، لأنّنا لا نستطيع أن نصدر أمرًا كهذا في (منطقة الاتحاد الأوروبي للحدود المفتوحة) شنغن".
وكانت قد فرضت إيطاليا إغلاقًا فعليًّا لقطاعات من شمال البلاد في وقت سابق يوم الأحد، بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو، وذلك في محاولة جديدة لاحتواء التفشّي السريع للفيروس.
وأعلنت التشيك تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى مساء السبت، معظمها لأشخاص قدموا من إيطاليا أو خالطوا أحدا كان هناك.
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