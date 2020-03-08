رئيس وزراء التشيك: على إيطاليا منع مواطنيها من السفر لأوروبا

لفت رئيس وزراء ​التشيك​ أندريه بابيش، إلى أنّه "ينبغي على ​إيطاليا​ أن تمنع جميع مواطنيها من السفر إلى باقي دول ​أوروبا​ لكبح انتشار فيروس "كورونا" المستجد، لأنّنا لا نستطيع أن نصدر أمرًا كهذا في (منطقة ​الاتحاد الأوروبي​ للحدود المفتوحة) شنغن".

وكانت قد فرضت إيطاليا إغلاقًا فعليًّا لقطاعات من شمال البلاد في وقت سابق يوم الأحد، بما في ذلك العاصمة المالية ​ميلانو​، وذلك في محاولة جديدة لاحتواء التفشّي السريع للفيروس.

وأعلنت التشيك تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ حتى مساء السبت، معظمها لأشخاص قدموا من إيطاليا أو خالطوا أحدا كان هناك.