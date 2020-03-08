اردوغان: مقتل 59 عسكريا تركيا خلال آخر شهر بإدلب مقابل القضاء على 3400 عنصر من النظام السوري

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، إلى "الإتفاق الّذي توصّلت إليه ​تركيا​ و​روسيا​ بشأن إدلب السورية خلال محادثات في ​موسكو​"، مؤكّدًا أنّ "تركيا تحتفظ بحقّها في تطهير محيط منطقة عمليّة "درع الربيع" في إدلب السورية، بطريقتها الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها".

وركّز في كلمة ألقاها خلال فعاليّة في مدينة ​إسطنبول​ نظّمتها وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعيّة التركيّة، على أنّ "توجيه ​النظام السوري​ قوّاته كافّة نحو إدلب في وقت يخضع ثلث أراضيه لاحتلال تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، يشير إلى غايات ومآرب أخرى"، مشيرًا إلى أنّ "أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمّن حدود تركيا يعدّ مقبولًا بالنسبة ل​أنقرة​".

وشدّد اردوغان على أنّ "تركيا لا تنوي أبدًا احتلال أو ضمّ أجزاء من ​الأراضي السورية​"، مبيّنًا أنّ "غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على الأراضي التركية و1.5 مليون في إدلب قرب الحدود التركية إلى منازلهم بشكل آمن". وكشف أنّ "خلال آخر شهر، استشهد 59 عسكريًّا تركيًّا في إدلب، وردًّا على ذلك حيّدنا 3400 من عناصر النظام".