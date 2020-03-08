شكرا لقرائتكم خبر عن أول سوق إلكترونية بشعار "صنع فى مصر".. 28 ميزة من "جودة" للتجار والمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت منصة جودة للتجارة الإلكترونية أسبوعها الثالث منذ فتح باب التسجيل للعارضين والتجار ومُنتجى السلع المُختلفة، فى إطار توجهها المتخصص فى تسويق الصناعات المحلية والمُنتجات ذات المنشأ المصرى.

وقالت مصادر من داخل منصة جودة، إن عمليات التسجيل تتواصل بإيقاع مُتسارع، بعدما انضم مئات التجار والعارضين للمنصة خلال الأسبوعين الماضيين، وبالتزامن تواصل المجموعات الفنية وفرق الاتصال والعلاقات العامة الاتصال بالدفعة الأولى من العارضين لبدء وضع المنتجات والسلع، والتنسيق مع الشركات والعلامات الصناعية الكبرى، ومع باقة من الجهات المصرفية والمؤسسات العاملة فى مجال الدفع النقدى والإلكترونى وخدمات النقل والتوصيل، لاستكمال قاعدة الشركاء بما يسمح بإتاحة مستوى جيد من الخدمة والتسهيلات مع انطلاق المنصة تجريبيا وإتاحتها للمستهلكين اعتبارا من مايو المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن منصة جودة ترفع شعار "صنع فى مصر"، وتُراهن على المُنتج المصرى وما يتميز به من مواصفات فى الجودة والتسعير والقدرات التنافسية، للتوسع وتكوين قاعدة عريضة من الشركاء والعملاء المحليين، تمهيدا للانطلاق إقليميا وعالميا فى عدد من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية خلال المراحل التالية، لافتة إلى أن هذا الانحياز من المنصة تُرجم عمليا عبر منح مزايا للمبادرين بالتسجيل وعرض منتجاتهم، إضافة إلى مستوى نوعى متطور من الخدمة وخيارات الدفع وتسلم المنتجات وخدمات ما بعد البيع، مع تخطيط باقة من أنظمة السداد وبرامج التدريب وتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، فضلا عن خطط عملية لربط صغار الصناع ببعضهم وبالشركات الكبرى، وتدشين تحالفات ودوائر عمل مشترك، تمهيدا للتوسع فى الأسواق الأفريقية الناشئة تماشيا مع رؤية الدولة لتوطيد الروابط مع المحيط الأفريقي، والسعى للاستفادة من الفرص والمزايا المتاحة فى تلك الأسواق.

واستعرضت المصادر فى حديثها لـ"الخليج 365"، حزمة من الفرص والمزايا التى تتيحها للعارضين والمستهلكين مع انطلاقتها التجريبية، وفى المراحل والخطط الزمنية المتتابعة، نلخصها فى النقاط التالية:

أوسع شبكة خدمة وتسهيلات فى السداد وتوصيل المنتجات والخدمات المرتبطة بالتسويق.أسهل منظومة تسوق إلكترونى تسمح بتجربة محاكاة واقعية للمنتجات وآليات سهلة ومبسطة للاستلام والاسترداد.مراكز تجميع ونقاط توصيل ثابتة بأقل تكلفة ممكنة مع إتاحة التوصيل إلى المنزل أو نقاط يحددها العملاء.خريطة واسعة من شركاء الخدمات المصرفية والمدفوعات النقدية والإلكترونية والجهات الرسمية والشركات المتخصصة فى الشحن والنقل.القضاء على الاستغلال ومحاولات التلاعب والغش فى الأسواق والمحلات التقليدية من خلال إتاحة كل السلع وعرض مقارنات واضحة للمواصفات والأسعار.إمكانية تسجيل المستهلكين والمشتركين لملاحظاتهم على المنتجات وتقييم العارضين لضمان إيجابية شبكة الشركاء وكفاءة خدماتها المتاحة للعملاء دائما.أقل شروط للتجار وأسهل طريقة تسجيل وعرض للمنتجات فى خطوات بسيطة لا تتجاوز 3 دقائق.إعفاء المبادرين بالتسجيل من رسوم الاشتراك المقررة بالمنصة عن السنة الأولى.تخفيضات كبيرة على عمولات بيع المنتجات والسلع المختلفة للدفعة الأولى من الشركاء.أقل عمولات بيع تتراوح بين 3 و15% بحسب طبيعة المنتج وتكلفته وحجم المشروع وهامش الربح.أنظمة دعم ترويجى وتجارى وفنى لرواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة.برامج تدريب وتأهيل فى قطاعات الصناعة والتجارة المختلفة لتطوير قدرات رواد الأعمال ودعم الاقتصاد الصغير.فرص عديدة للشراكة والتحالف مع المشروعات المناظرة بغرض التكامل وتعزيز التعاون والقدرات المشتركة.اتفاقات وبروتوكولات مع كبار الشركات والمُصنعين لطرح كل المُنتجات بأسعار تنافسية وخدمات مُبتكرة.مُبادرات للتعاون والعمل المشترك مع العلامات التجارية البارزة لمساندة المشروعات الصغيرة والاستفادة بمنتجاتها فى العملية التصنيعية ومُدخلات الإنتاج.دراسة برامج وآليات مالية لتقديم خدمات التجزئة والسداد المُتدرج بالتعاون مع شركاء من مُقدمى الخدمات المصرفية والدفع الإلكترونى.أوسع شبكة تسويق محلية وإقليمية للمنتجات المصرية بخطط زمنية مُتدرجة للوجود فى الأسواق العربية والأفريقية.الاستفادة مستقبلا من خطة منصة جودة للوجود فى الأسواق العالمية عبر اتفاقات وتحالفات مع شركاء تجاريين وجهات مصرفية وشركات شحن.اقتراح أفكار وخطط عمل لمشروعات صغيرة ومتوسطة وإتاحة التسهيلات الفنية وبرامج الشراكة لراغبى تدشين أعمال جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة.مزايا نوعية لفئات المشروعات بالغة الصغر والمنتجات اليدوية ذات الطبيعة الثقافية أو المرتبطة بالهوية المصرية.إتاحة المنتجات البيئية والخدمات الصغيرة وضمان حقوق المستهلكين من خلال آليات حوكمة وضبط للعملية التجارية.تطوير الحرف اليدوية والأعمال الفنية وإتاحة فرص مميزة لتسويقها وتأهيل العاملين فيها ومساعدتها على التوسع محليا وإقليميا.أفضل عروض تجارية وتخفيضات وخصومات دورية وشاملة للمستهلكين وأصدقاء المنصة الدائمين.تفعيل صيغة العضويات المميزة ذات الفئات المُتدرجة، ومنح مزايا إضافية للتجار والعارضين والمستهلكين الأكثر التزاما ونشاطا على المنصة.تسهيل مشاركة المستثمرين ورواد الأعمال مع الشركاء والتحالفات التى يجرى تدشينها تحت مظلة المنصة فى الأسواق الإقليمية المُختلفة.تطبيق نظام للحوافز والمكافآت لمساندة المشروعات والعلامات التجارية وتفضيلها ضمن برامج التسويق وفرص الظهور على المنصة.الشراكة فى أضخم مبادرة تجهز لها المنصة للتحرك التجارى وتطوير التسويق والاستثمار فى أضخم الأسواق الإقليمية والاقتصادات الناشئة.دمج المشروعات الصغيرة واقتصاد التجزئة فى سوق التجارة الإلكترونية وإتاحة مساحة عرض واسعة لكل المنتجات والعلامات التجارية المحلية فى نافذة واحدة.

يُذكر أن منصة جودة انطلقت أواخر الشهر الماضى، بفتح باب التسجيل للتجار والعارضين الراغبين فى إتاحة المنتجات والسلع التى تحمل علامة المنشأ المصرى للتجارة الإلكترونية، وتمتد عملية التسجيل حتى مايو المقبل الذى يشهد بدء التشغيل التجريبى وتسويق المنتجات لملايين المستهلكين محليا، بالتزامن مع استهداف الأسواق الإقليمية والعالمية. وقالت مصادر بالمنصة إن المرحلة الأولى تشمل فحص طلبات الاشتراك والتواصل مع العارضين وبدء وضع منتجاتهم ضمن قاعدة بيانات "جودة"، مع تمتعهم بمزايا ضخمة فيما يخص الاشتراك وعمولات البيع وفرص التدريب والتأهيل، فضلا عن مزايا المستهلكين على صعيد أنظمة السداد النقدى والإلكترونى وتجربة التسوق السهلة والآمنة، إضافة إلى باقة واسعة من خيارات التوصيل.

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طريقة التسجيل في منصة جودة للتجارة الإلكترونية

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