شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يهنئ عبد الهادى القصبى برئاسة منتدى البرلمانيين العرب للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، لترأسه منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية.

وتمنى عبد العال، السداد والتوفيق للنائب عبد الهادى القصبى، مضيفًا: "ألف مبروك ودائما للأمام، ونتتمنى له التوفيق والسداد فى هذا الشأن، ليؤكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن وجود أى مصرى فى موقع عربى أو دولى إنما يعكس مكانه مصر الدولة".

وقال النائب عبد الهادى القصبى، إن فوز مصر برئاسة منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية يعكس مكانة مجلس النواب المصرى، مضيفًا : الحمد لله على نعمه الله، وحفظة لمكانه مصر، وثقة العالم فى البرلمان المصرى لاسيما لعظمة شعبها.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد مخصصة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة وفى مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة2002، فى ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها حول قانون غسل الأموال، أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفى ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب، وتمويله على النحو الذى يساهم فى الحد من هذه الجريمة، وذلك فى إطار سعى الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتى غسل الأموال والإرهاب.

















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