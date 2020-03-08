شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بعقد جلسة خاصة مع رئيس الوزراء لمناقشة سبل تنمية الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، فى اجتماع لها اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، المعوقات التي تواجه أداء منظومة الشباك الواحد، بحضور مسئولى الشباك الواحد فى كل من وزارة التنمية المحلية، وهيئة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ومحافظات الوجهين البحري والقبلي.

وقال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات، إن اللجنة استمعت لملاحظات هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، مضيفاً، : "العديد من الملاحظات تم تنفيذها فى القانون، وهناك أشياء أخرى تم وضعها فى قانون تنمية المشروعات، والكثير من الملاحظات سيتم تلافيها فى اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".

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وأعلن رئيس اللجنة، عن إصدار توصية بخطاب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بدعوة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى جلسة خاصة لمناقشة كل السبل التى تمكننا من دفع منظومة الاستثمار فى مصر، مضيفاً، : " دعوة رئيس مجلس الوزراء فى جلسة خاصة، باعتباره أيضاً المشرف على هيئة الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات".

وكان رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محمد كمال مرعى، قد أكد أن اللجنة بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى ناقشته اللجنة بشكل موسع فى حضور كافة الجهات المعنية، وتوافقت حول مواده، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير حوله فى صيغته النهائية التى تتكون من 108 مادة ورفعه إلى رئيس البرلمان لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.