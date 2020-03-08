شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مشروع قانون "مجلس أخلاقيات استخدام الحيوانات فى البحث العلمى للجان المُختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 15 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الإفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30 أبريل 2019، وأداتى اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مُقدم من النائب محمد العقاد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتيى الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، وأحال عبد العال مشروع قانون آخر مُقدما فى ذات الموضوع من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.

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وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائبة مي البطران وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء مجلس أخلاقيات استخدام الحيوانات فى البحث العلمى، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة.

وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مُقدم من النائب شريف نادى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء مفوضية عليا للتعليم، إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مُقدم من النائب محمد العقاد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقارى، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية