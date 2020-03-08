شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يوافق على نقل عدد من العاملين بالمجلس لوزارة الدولة للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، على نقل عدد من العاملين بالمجلس إلى وزارة الدولة للإعلام استجابة لقرار رئيس الوزراء الذى وصل المجلس أمس.

و أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه ناقش الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 180، وكيفية توفيق أوضاع القنوات بحضور أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة شركة نايل سات وزير الإعلام الأسبق وأعضاء المجلس .

كما أقر المجلس اللوائح والإخطارات الخاصة بالصحف ووسائل الإعلام تمهيدًا لإصدار لائحة التراخيص بعد استكمال قواعد التراخيص الخاصة بالمواقع الإلكترونية فى الجلسة القادمة .

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أهاب من قبل بجميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية سرعة التوجه إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية والتى تم العمل بها اعتبارا من تاريخ 17 فبراير 2020 "اليوم التالى لتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية" وذلك أعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليها.

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام، بيانًا حول صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنه 2020 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جاء فيه أن اللائحة التنفيذية المشار إليها أعدها لجنة الخبراء من بينهم ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فى نقابة الصحفيين والإعلاميين، وأنه تم التوافق بين جميع أعضاء هذه اللجنة على كل ما ورد فى مشروع اللائحة التنفيذية من أحكام.

وأضاف المجلس فى بيان له، أن اللائحة التنفيذية استوفت جميع إجراءاتها الشكلية بما فيها أخذ رأى كل من المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابه الصحفيين والإعلاميين وجميع هذه الجهات موافقتها على جميع ما هو عرض بمشروع اللائحة التنفيذية قبل إصدارها.