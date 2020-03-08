على عبد العال: "ننهى الفصل التشريعى لابد من مراعاة الوقت فى المناقشات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس مراعاة الوقت فى مناقشة القوانين، مضيفا، :"ونحن ننهى الفصل التشريعى يجب أن نأخذ ذلك فى الاعتبار ولا ندخل فى تفصيلات تؤدى إلى إعاقة المناقشة القانونية".

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وتابع إنه خلال زيارة رئيس مجلس النواب بالنمسا، "تحدثنا عن إجراءات إقرار مشروعات القوانين، فتعجب عندما سمع أن هناك مناقشات تفصيلية فى نصوص مشروعات القوانين بالجلسة العامة".

وأضاف "عبد العال"، اللجان النوعية بالمجلس للمناقشة وهى ليست مقصورة على اعضائها وانما يجوز لكل عضو أن يحضر المناقشات، ويعبر عن رأيه، لافتا إلى أهمية مراعاة الضرورة، واستكمل: "حق التعديل فى القانون مقصور على تقديمه قبل الجلسة ب24 ساعة، لابد أن نراعى الوقت".