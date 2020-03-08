شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للصحافة وياسر رزق يتفقدان انتخابات مؤسسة أخبار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، اللجان الانتخابية في مؤسسة أخبار اليوم، يرافقه المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وعضو الهيئة.

وأكد العاملون في مؤسسة أخبار اليوم، أن الانتخابات تشهد أعلى درجات النزاهة والشفافية تحت الإشراف القضائي وتسير بسهولة ويسر، بعد أن وفرت المؤسسة مقار مريحة للتصويت، بالرغم من كثافة الحضور.

وأكد كرم جبر حرص الهيئة على إجراء الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية، وأن مصلحتها الوحيدة هي إتاحة الفرصة للجميع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالي..

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- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: اليوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020

- مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس 2020

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافــــــــق 12 مارس 2020.

وقررت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة، إجراء انتخابات مؤسسة أخبار اليوم في الفرع الرئيسي وكذلك فرع المؤسسة في 6 أكتوبر والإسكندرية، تيسيراً على العاملين لمباشرة حقوقهم في الانتخابات المقررة قانوناً واختيار ممثليهم في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.