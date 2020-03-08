شكرا لقرائتكم خبر عن جدل فى البرلمان حول نقل السيرك القومى من العجوزة.. والأغلبية تحسم الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان، المنعقد اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد شعبان، جدلا بين الأعضاء حول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفى كامل بشأن ما تردد مؤخرًا عن نقل مسرح البالون والسيرك القومى من العجوزة إلى إمبابة، بحضور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، ممثلًا عن الوزارة.

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وانقسمت الآراء داخل اللجنة، بعض النواب ومنهم النائب محمد شعبان والقائم بأعمال رئيس اللجنة، رأووا ضرورة نقله، لعدد من الأسباب من بينها خطورة موقع الحالى للمسرح والسرك، لعبور الأطفال عبر طريق سريع، وعدم وجود أماكن لانتظار السيارات، وعدم قدرة الوزارة على التوسع فى الموقع الحالى، أو فى أنشطته، نظرًا لضيق المساحة الداخلية للمسرح.

ولكن الغالبية العظمى من الأعضاء كانوا مع اقتراح عدم النقل والحفاظ على مكانه، لما يمثله للمواطن المصرى من ثقافة فى وجدانه، فضلًا عن إمكانية عمل مسرح آخر بمواصفات عالمية، وسرك آخر، ولكن مع الإبقاء على المسرح والسيرك الحاليين، وهو ما وافق عليه أغلب أعضاء اللجنة، عند فتح باب التصويت، وتم رفض مقترح نقل المسرح.