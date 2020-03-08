شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدعاية الانتخابية للمرشحين بجولة الإعادة فى "تكميلية ملوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت، اليوم الأحد، الدعاية الانتخابية للمرشحين فى جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى بالمنيا، بالنسبة للمصريين فى الداخل، وذلك عقب الانتهاء من عملية التصويت للمصريين فى الخارج أمس السبت.

وتستمر هذه الدعاية لمدة 24 ساعة على أن يلتزم المرشحون الصمت الانتخابى غدا الاثنين، حيث تنطلق عملية التصويت فى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس الجارى.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات من وزارة الخارجية أوراق العملية الانتخابية لتصويت المصريين فى الخارج بجولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى بالمنيا، حيث كانت السفارات والقنصليات قد بدأت فى إرسال هذه الأوراق للخارجية، عقب انتهاء عملية الاقتراع وفرز الأصوات، والتى تقوم الأخيرة بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، عقب أن يصلها أرواق الانتخابات من كافة الدول التى جرت فيها عملية الاقتراع.

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وتقوم البعثات بإرسال الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم ونماذج محاضر الفرز، برقيا لوزارة الخارجية والتى ترسلها للجنة متابعة وتلقى أوراق العملية الانتخابية من اللجان الانتخابية فى الخارج لتبدأ فى إعداد محضر الفرز المجمع لكل دائرة.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتجميع نتائج الخارج على نتائج الداخل، وإعلان النتائج مجمعة فى النهاية بعد انتهاء عملية الاقتراع فى الداخل.

وشهدت عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بجولة الإعادة بدائرة ملوى بالمنيا، انتظام التصويت على مستوى كافة الدولة، ومرت دون وجود معوقات أو شكاوى بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث جرت الانتخابات على مستوى اللجان الفرعية بالسفارات والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

وتجرى جولة الإعادة فى دائرة ملوى بالمنيا بين كل من المرشحين عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان، حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح على الدائرة فى يناير الماضى بعد وفاة نائبها أحمد شمروخ بعد صراع مع المرض.