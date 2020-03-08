شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان لإلغاء الموالد والاحتفالات بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن إلغاء الاحتفالات والموالد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال "البلتاجى"، في طلب الإحاطة: "تؤثر مثل هذه التجمعات على صحة المواطنين والمشاركين بها لما لها من أثار سلبية، نتيجة الأعداد الكبيرة من تجمعات المواطنين التي تأتى من مختلف محافظات مصر لحضور هذه المناسبات والموالد، وقد يحمل بعضهم لفيروس كورونا مسبباً انتشاره بين جموع المواطنين، فوجود خيام تفتقد لعوامل النظافة من مياه وصرف صحى تُعد بيئة مناسبة لانتشار الفيروس وتسمح بسرعة تفشى مختلف الأمراض بين المشاركين لهذه الاحتفالات والموالد، مثل مولد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيد البدوى والحسين وغيرها - رضى الله عنهم جميعاَ".

وطالب عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إقامة هذه الموالد والاحتفالات لهذا العام.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان، أكدت اليوم، أن الحالة الثالثة للمصرى المكتشف إصابته بكورونا العائد من صربيا والذى قضى 12 ساعة ترانزيت فى فرنسا غير مستقرة ولايزال بالرعاية المركزة.

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وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة، إن المصرى العائد من صربيا المكتشف إصابته بكورونا يبلغ من العمر 44 عاما دخل مصر يوم 23 فبراير الماضى ودخل المستشفى يوم 29 فبراير وبعد فحصة تبين أنه مصاب بالتهاب رئوى حاد وسعال وضيق فى التنفس وضيق حاد بالشعب الهوائية ، وأنه دخل للرعاية المركزة يوم 5 مارس بعد تدهور الحالة وتم نقلة لمستشفى النجيلة بمطروح، قائلًا: "لا يزال يحصل على العلاج ويجرى له التحاليل والمتابعة الدورية ".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أكدت أن هناك 11 حالة من على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم متابعتهم، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم، سيتم نقلهم للحجر الصحى، و5 حالات مخالطة، ثبتت سلبية تحليلاتهم ، مضيفة أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايوانى، موضحه أن حالة المواطن المصرى الذى اصاب بالكورونا تم نقله للحجر الصحى وتم معاينة جميع المخالطين به وعددهم 42 حالة.