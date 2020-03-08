شكرا لقرائتكم خبر عن مطهرات مضادة للفيروسات داخل اجتماعات لجان البرلمان لمواجهة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اجتماعات اللجان النوعية لمجلس النواب، ظهور أحد أنواع المطهرات اليدوية التي يستخدمها أعضاء البرلمان، لمواجهة الفيروسات والجراثيم، عقب ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا فى مصر مؤخرا.

وكانت الأمانة العامة بمجلس النواب أعدت منشورا ورقيا صادرا عن منظمة الصحة العالمية يحمل عنوانا "كيف تحمى نفسك ومن حولك من فيروس كورونا" والذى تم توزيعه عن الموظفين والباحثين بالبرلمان والمحررين البرلمانيين.

وتضمن المنشور الذى تم توزيعه، تعريف لفيروس كورونا، وكيفية انتقال العدوى، وأعراض الإصابة بالفيروس وحقيقة التعامل مع أعراض فيروس كورونا حال الإصابة. وطرق الوقاية من الفيروس.

وحرصت الدكتورة أمانى أبوزيد رئيس قسم الصدر بمستشفى القصر العينى، على توضيح طرق الوقاية من فيروس كورونا، للموظفين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك خلال الندوة التثقيفية التى أقيمت اليوم بقاعة الدستور "مجلس الشورى سابقا".

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وشملت إجراءات الوقاية الطريقة الآمنة لغسل اليدين سواء بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين الكحولى. وضرورة غسل اليدين عند ملازمة المرضى، أو بعد استخدام المرحاض أو عقب اللعب بين الآطفال أو عند العودة من الخارج .

كما تضمنت الندوة أعراض الإصابة بفيروس "كورونا "وهى "الكحة، الصداع، الآم العضلات، صعوبة وضيق التنفس، والحمى والإرهاق".