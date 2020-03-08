شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تطالب المؤسسات القومية بمراعاة التعليمات للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الهيئة الوطنية للصحافة عناية المؤسسات الصحفية القومية بضرورة مراعاة التعليمات الصحية التى تصدرها وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا، كما توجه الهيئة عنايتها إلى ضرورة توفير كافة المستلزمات الصحية من مواد مطهرة ووقائية فى كافة مرافق المؤسسة، وكذلك ضرورة توفير طبيبًا مقيم بالمؤسسة لرعاية العاملين بها واتخاذ الاحتياطات الطبية الاحترازية اللازمة.

وشددت الهيئة فى بيان لها على ضرورة مراعاة إفراد مساحة بمختلف الإصدارات بشكل يومى لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة ظهور إحدى الإصابات به.

وكان كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قد تفقد اللجان الانتخابية فى مؤسسة دار الهلال يرافقه المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة ومجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وعضو الهيئة، وكان فى استقبالهم رئيس تحرير المصور أحمد أيوب ورئيس تحرير الهلال خالد ناجح.

وأكد كرم جبر حرص الهيئة على إجراء الانتخابات فى أجواء من النزاهة والشفافية، وأن مصلحتها الوحيدة هى إتاحة الفرصة للجميع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى بحرية تامة.

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وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالي..

- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: اليوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020.

- مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس 2020.

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافــــــــق 12 مارس 2020.

وقررت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة، إجراء انتخابات مؤسسة أخبار اليوم فى الفرع الرئيسى وكذلك فرع المؤسسة فى 6 أكتوبر والإسكندرية، تيسيرًا على العاملين لمباشرة حقوقهم فى الانتخابات المقررة قانونًا واختيار ممثليهم فى مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.