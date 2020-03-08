شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل أمام البرلمان بسبب تكدس المعامل المركزية.. وعلى عبد العال يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بيان عاجل لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن تجمع الآلاف من العاملين بالسعودية والكويت الراغبين فى العودة إلى عملهم بهذه الدول أمام المعامل التابعة لوزارة الصحة، للحصول على شهادة بعد إجرائهم تحليل يفيد بخلوهم من فيروس كورونا.

وقال أبو العلا، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، أن عشرات الآلاف من العاملين الراغبين فى العودة يتجمعون أمام إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة بهدف الحصول على شهادة خلو من الفيروس وذلك حفاظًا على الصحة العامة، مطالبًا بضرورة اتخاذ وزارة الصحة إجراءات عاجلة لمنع حالة التكدس الشديد، من خلال فتح موقع إلكترونى أو فتح معامل إقليمية على حد اقتراحه.

Advertisements

من جانبه وجه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وزير شئون مجلس النواب، المستشار علاء الدين فؤاد، بمخاطبة وزارة الصحة باتخاذ اللازم من أجل الحفاظ على الصحة العامة وصحه هؤلاء العاملين، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، بأنه سيتواصل مع وزيرة الصحة لوضع حل لهذه الأزمة وتقليل حالة الزحام.

فى سياق متصل، وافق البرلمان على المضابط من (24 حتى 26)، وكذلك المضابط فى أعدادها ( 29) و(31) و(32) و(35).

جدير بالذكر، أن الدكتور على عبد العال، رئيس النواب قد استهل الجلسة العامة بتوجيه التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، قائلا:"فى مثل هذا اليوم من كل عام، تحتفل دول العالم باليوم العالمى للمرأة، وذلك للدلالة على الاحترام العام للمرأة، والتقدير والحب لإنجازاتها فى جميع المجالات".