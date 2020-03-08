بعد إصابة 14 طالبة.. محافظ الوادي الجديد يوجه بتشديد إجراءات السلامة بالمدينة الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أمر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط بتشديد الرقابة والتأكد من إجراءات السلامة والآمان داخل المدينة الجامعية للطالبات والطلبة في جامعة الوادي الجديد، وذلك في أعقاب إصابة ١٤ طالبة بالاختناق جراء اندلاع حريق محدود بالمدينة الجامعية.

صرح بذلك سكرتير عام المحافظة اللواء أشرف مصطفى، الذي أكد مغادرة الطالبات الـ 14 مستشفى الخارجة العام بعد تماثلهن للشفاء، وإجراء الفحوصات اللازمة.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء هشام لطفي تلقى إخطارًا من قسم شرطة النجدة بوصول ١٤ طالبة من المدينة الجامعية إلى مستشفى الخارجة العام، نتيجة إصابتهن بالاختناق.

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كشف مصدر أمني أنه أثناء تجهيز عدد من طالبات المدينة الطعام (نسيت إحداهن إناء زيت على النار)، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود، حاولت الطالبات السيطرة عليه بفنح أسطوانات الإطفاء، ما تسبب في اختناق 14 منهن.

هرعت أكثر من 10 سيارات إسعاف وسيارات للحماية المدنية إلى مقر المدينة الجامعية للطالبات، واستدعي أطباء الصدر والقلب والباطنة، وتم التعامل مع الحالات المصابة وإخماد الحريق.

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