جامعة الإسكندرية توقع عقد إنشاء فرعها بدولة تشاد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

وقع رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، اليوم الأحد، عقد إنشاء مباني فرع الجامعة في مدينة "إنجامينا" بدولة تشاد، مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، إن العقد يتضمن تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من فرع الجامعة؛ بإنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري، في مدة تستغرق العامين.

وفي السياق، أشار رئيس الجامعة إلى علاقة جامعة الإسكندرية بإفريقيا، والتي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي بالتعاون مع العديد من الجامعات الإفريقية، واستقبال عدد كبير من الطلاب الوافدين للدراسة، منوهًا بأن الجامعة تقدم كل عام 100 منحة لدول حوض النيل.

Advertisements

وبدوره، أعرب رئيس شركة المقاولون العرب عن سعادته بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في إنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري، في العاصمة التشادية إنجامينا.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الأعمال الناجحة التي نفذتها المقاولون العرب في دولة تشاد تساعد في تنفيذ هذا المشروع بصورة جيدة، ما يؤدي إلى تطوير التعليم في تشاد، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر توقيع العقد الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب، والمهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.