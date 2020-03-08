محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- إشراق أحمد ودعاء الفولي رسوم- سحر عيسى أداء صوتي- سالي سعيد تنفيذ- مايكل عادل تصميم غلاف- أحمد مولا Advertisements إشراف عام- علاء الغطريفي من أقصى الصعيد للوجه البحري، بين القاهرة وضواحيها يستمر ما تعانيه الإناث في مصر مع التحرش، تفاصيل متشابكة وتجارب نفسية موجعة تمررن بها يوميًا. في اليوم العالمي للمرأة يستعرض الخليج 365، للمرة الأولى، قصص عن التحرش عبر الرسوم المتحركة. تحكي 5 إناث عن ذلك الموقف الذي يستغرق دقائق، غير أنه قد يُنغص ما تبقى من حيواتهن. لمشاهدة الفيديو:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- "عِز الضلمة".. حياة أنثى بعد واقعة تحرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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