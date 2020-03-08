قررت السلطات المختصة في جمهورية النيجر تأجيل عقد الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي كان من المقرر عقدها يومي 3 و4 أبريل المقبل في العاصمة نيامي، إلى موعد يحدد في وقت لاحق، وذلك بسبب الظروف الراهنة الناجمة عن فيروس كورونا.
وقالت منظمة التعاون الاسلامي في بيان
ويشار إلى أن الأمانة العامة للمنظمة كانت قد حثت في بيان لها يوم الخميس الماضي جميع الدول الأعضاء على الشفافية والمزيد من التعاون ورحبت بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاحتواء فيروس كورونا الجديد COVID 19 ومنع انتشاره.
وقالت في البيان: في الوقت الذي تثمن فيه الأمانة العامة للمنظمة الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي عموما، فإنها تحث على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لحماية المجتمعات مخاطر المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي في النيجر بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.