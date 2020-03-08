تأجيل مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي في النيجر بسبب كورونا

قررت السلطات المختصة في جمهورية النيجر تأجيل عقد الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي كان من المقرر عقدها يومي 3 و4 أبريل المقبل في العاصمة نيامي، إلى موعد يحدد في وقت لاحق، وذلك بسبب الظروف الراهنة الناجمة عن فيروس كورونا.

وقالت منظمة التعاون الاسلامي في بيان

اليوم الأحد إن جمهورية النيجر استجابت للمذكرة التي بعثت بها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للسلطات في نيامي تطلب منها تأجيل عقد الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.ويشار إلى أن الأمانة العامة للمنظمة كانت قد حثت في بيان لها يوم الخميس الماضي جميع الدول الأعضاء على الشفافية والمزيد من التعاون ورحبت بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاحتواء فيروس كورونا الجديد COVID 19 ومنع انتشاره.وقالت في البيان: في الوقت الذي تثمن فيه الأمانة العامة للمنظمة الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي عموما، فإنها تحث على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لحماية المجتمعات مخاطر المرض.