إسبانيا: ارتفاع حصيلة الوفيات فيروس كورونا المستجد إلى 17 حالة

أكدت السلطات الإسبانية وفاة أربعة أشخاص جدد جراء الإصابة بفيروس كورونا (المستجد)، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 17 حالة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت وزارة الصحة بإقليم الباسك الأسباني حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن)

الأمريكية اليوم الأحد أنه تم تأكيد وفاة ثلاث نساء يبلغن من العمر (92 - 88 - 87) عامًا، بينما أكدت وزارة الصحة بمنطقة (أراجون) وفاة رجل يبلغ من العمر 85 عامًا بسبب الفيروس.



من جهته.. قال وزير الصحة الإسباني سالفادور إلا آي روكا في مؤتمر صحفي عقد اليوم - : "إن إسبانيا لا تزال في مرحلة الاحتواء"، معربًا عن دعمه لإيطاليا قائلًا: "مشكلة منطقة واحدة تعد مشكلة لكل المناطق، وأن مشكلة دولة واحدة تعد مشكلة للدول جميعًا".