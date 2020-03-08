ظهر أمير المنطقة الشرقية في السعودية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، وذلك بعد تقارير إعلامية غير مؤكدة حول اعتقاله ضمن آخرين من العائلة الملكية.
ونشرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، اليوم الأحد، صورة للأمير سعود، قالت إنها خلال مراسم تقليد مدير إدارة العمليات المشتركة بديوان الإمارة، العميد فهد بن عبد الرحمن بن بصيص، رتبته الجديدة، بعدصدور الأمر الملكي بترقيته.
وقالت "واس" إن مراسم تقليد بن بصيص جرت في مكتب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، وذكرت أن بن نايف، بارك لابن بصيص هذه الثقة، متمنيا له التوفيق في مهام عمله، دون أن تشير بأي شكل إلى التقارير حول حملة الاعتقالات.
ومنذ أمس السبت نقلت وسائلإعلام غربية عدة عن مصادر قالت إنها من القصر الملكي السعودي، أن سلطات المملكة أطلقت حملة اعتقالات واسعة شملت عدة أمراء، بينهم محمد بن نايف، وأحمد بن عبد العزيز، وسعود بن نايف، وهو والد وزير الداخلية الحالي في المملكة، وذلك إضافة إلى عشرات المسؤولين الحكوميين والعسكريين.
وذكرت المصادر أن سبب الحملة يعود إلى تخطيط كل من محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز لمحاولة انقلاب على السلطة في البلاد ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ظهور علني لأمير سعودي بعد تقارير إعلامية عن اعتقاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.