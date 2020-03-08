شاهد.. ظهور علني لأمير سعودي بعد تقارير إعلامية عن اعتقاله

ظهر أمير المنطقة الشرقية في السعودية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، وذلك بعد تقارير إعلامية غير مؤكدة حول اعتقاله ضمن آخرين من العائلة الملكية.

ونشرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، اليوم الأحد، صورة للأمير سعود، قالت إنها خلال مراسم تقليد مدير إدارة العمليات المشتركة بديوان الإمارة، العميد فهد بن عبد الرحمن بن بصيص، رتبته الجديدة، بعد

صدور الأمر الملكي بترقيته.

وقالت "واس" إن مراسم تقليد بن بصيص جرت في مكتب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، وذكرت أن بن نايف، بارك لابن بصيص هذه الثقة، متمنيا له التوفيق في مهام عمله، دون أن تشير بأي شكل إلى التقارير حول حملة الاعتقالات.

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ومنذ أمس السبت نقلت وسائل

إعلام غربية عدة عن مصادر قالت إنها من القصر الملكي السعودي، أن سلطات المملكة أطلقت حملة اعتقالات واسعة شملت عدة أمراء، بينهم محمد بن نايف، وأحمد بن عبد العزيز، وسعود بن نايف، وهو والد وزير الداخلية الحالي في المملكة، وذلك إضافة إلى عشرات المسؤولين الحكوميين والعسكريين.

وذكرت المصادر أن سبب الحملة يعود إلى تخطيط كل من محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز لمحاولة انقلاب على السلطة في البلاد ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.