قررت وزارة الأوقاف الفلسطينية، اليوم الأحد، إغلاق كافة المساجد والكنائس والأديرة والقاعات العامة في بيت لحم.
وقالت الوزارة إنه وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في محافظة بيت لحم، وفي ضوء ارتفاع عدد الخاضعين للحجر المنزلي
وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، قد أعلن إغلاق كافة مساجد محافظة بيت لحم، على أن تكون مواعيد الصلاة من خلال شبكة الأذان الموحد، وأوضح أبو الرب أن القرار جاء بالتنسيق مع المحافظة.
ودعا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع إلى الالتزام بالقرار لما فيه مصلحة للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق المساجد والكنائس والأديرة والقاعات العامة في بيت لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.