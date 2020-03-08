إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال بجنين

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم، بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن عشرات المواطنين أصيبوا بحالاتاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت صوبهم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام تلك القوات لحي "الزهراء"، وجرى معالجتهم ميدانيا.
من جهة أخرى، اقتحم 49 مستوطنا، وضابطان من شرطة الاحتلال، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية بأن المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى، انطلاقا من باب المغاربة وصولا إلى مصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا بحماية شرطة الاحتلال.
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