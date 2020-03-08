أعرب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس دعمه لجميع مصابي فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في كثير من البلدان.
وذكرت قناة دويتشه فيله الألمانية اليوم الأحد أن تصريح البابا جاء خلال رسالة وصلاة تم بثهما بشكل مباشر من داخل مكتبة
أن بابا الفاتيكان ظهر من نافذته وحيى المجتمعين بالخارج.
وتابعت الشبكة أن قرار بث الصلاة عبر الفيديو جاء للحول دون تجمع أعداد كبيرة من المواطنين مخافة تفشي الفيروس، إلا
يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد - 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بابا الفاتيكان يعرب عن دعمه للمصابين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.