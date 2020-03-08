الأردن يؤكد تضامنه مع مصر للحفاظ على أمنها المائي

أكد عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وقوف بلاده إلى جانب مصر للحفاظ على أمنها المائي، معربا عن دعم عمان للموقف المصري في ملف سد النهضة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد استقبل عاهل الأردن، في العاصمة عمان ، وزير الخارجية سامح شكري الذي بدأ اليوم زيارة للمملكة في مستهل جولة عربية تشمل سبع دول.

وبحسب البيان "سلم شكري لملك الأردن رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة،

والموقف الحالي في هذا الصدد، معربا عن تقدير مصر لموقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبي.

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فيما أكد عبد الله الثاني من جانبه على "وقوف الأردن مع الشقيقة مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي"، مشددا على موقف

المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة.

وتطرق اللقاء إلى "العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومجمل الأوضاع في المنطقة.

وأكد الجانبان على "مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى مستوى، وذلك على ضوء العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والأردن.

وبدأ شكري جولة عربية تشمل سبع دول، هي الأردن، والسعودية، والكويت، والعراق، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، يقوم خلالها بتسليم رسائل من السيسي لقادة تلك الدولة. ويتوقع مراقبون أن الجولة تهدف لحشد تأييد عربي خلف الموقف المصري في ملف سد النهضة، الذي تشيده أثيوبيا على النيل، وتتخوف مصر من أثره على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.