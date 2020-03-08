أردوغان يعلن مقتل 59 جنديا تركيا في إدلب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مقتل 59 جنديا تركيا في مدينة إدلب السورية منذ إطلاق عملية "درع الربيع"، مشيرا إلى أن القوات التركية قامت بتحييد 3400 عنصرا من الجيش السوري وفقا لوكالة سبوتينك.

وقال أردوغان، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في أسنطبول، إن "توجيه النظام السوري كافة قواته نحو إدلب

في وقت يخضع ثلث أراضيه لاحتلال تنظيم "ي ب ك" الإرهابي يشير إلى غايات ومآرب أخرى"، مؤكدا أن "تركيا لا تنوي أبدا احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

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وأكد أن "غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6

ملايين سوري على أراضيها و1.5 مليون في إدلب على حدودها إلى منازلهم بشكل آمن، لافتا إلى أنه خلال آخر شهر قتل 59 عسكريا تركيا في إدلب، وقال: "خلال آخر شهر استشهد 59 عسكريا تركيا في إدلب وردا على ذلك حيدنا 3400 عنصرا من عناصر النظام السوري.

وقال إن أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدود تركيا يعد مقبولا بالنسبة لنا"، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بحقها في تطهير محيط منطقة عملية "درع الربيع" حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها.