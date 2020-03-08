كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خوفا من "كورونا".. الجيش الأمريكي يقرر تعليق تدريبات الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجيش الأمريكي، مساء اليوم الأحد، تعليق جميع مشاركات الطلاب الأجانب بالتدريبات العسكرية وبرامج التدريب المشترك، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما قرر تقييد سفر جنوده من كوريا الجنوبية وإيطاليا وإليها بسبب فيروس كورونا.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية، قد أعلنت يوم أمس السبت، إصابة عنصر من البحرية يعمل في إيطاليا بفيروس كورونا، في أول إصابة لعنصر عسكري أمريكي في أوروبا.

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وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية بأوروبا في بيان، أن "مسؤولي الصحة العسكريين يجرون تحقيقاً معمقاً لمعرفة إن كان قد أصيب أفراد آخرون"، مضيفة "قد تتخذ إجراءات وقائية اعتماداً على نتائج التحقيق"، لافتة إلى أن "العنصر كان يعمل في نابولي، وهو ملزم البقاء في منزله".

وتضم القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا 70 ألف عنصر عسكري ومدني، وتربطها علاقات بحلف شمال الأطلسي و51 دولة.

ويذكر أن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، قد أعلنت في يوم 26 فبراير الماضي، إصابة جندي (23 عاماً) بفيروس كورونا.