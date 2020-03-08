كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت إسبانيا، مساء السبت، ارتفاع في عدد وفيات فيروس كورونا "كوفيد 19" في البلاد إلى 17 حالة، بعد تسجيل 7 حالات وفاة اليوم، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي.

وأوضحت السلطات الصحية أن ثلاث نساء تبلغ أعمارهن 92 عاماً و 88 عاماً و 87 عاماً توفين في إقليم بلاد الباسك شمالي إسبانيا، فيما توفي رجل يبلغ من العمر 87 عاماً في مدينة سرقسطة بإقليم أراغون شمال غربي البلاد، لافتاً إلى أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة سابقة قبل إصابتهم بعدوى الفيروس، حس ما ذكر التلفزيون الرسمي.

كما يذكر أن هناك 589 حالة مؤكدة في إسبانيا، وتعد مدريد المنطقة الأكثر تضرراً حيث يوجد فيها 202 حالة مؤكدةً حتى الآن يليها إقليم بلاد الباسك بوجود 99 حالة مؤكدةً، و55 حالة في لا ريوخا، و49 حالة في كتالونيا شمال شرقي البلاد، و35 حالة في إقليم الأندلس جنوبا.