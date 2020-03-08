كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسجل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات البريطانية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 273 حالة، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وسجلت بريطانيا، مساء أـمس السبت، ارتفاع في عدد المصابين بفيروس "كورونا" على أراضيها من 163 إلى 206، كما سجلت ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس، يوم الجمعة الماضي.