بسبب كورونا.. فلسطين تقرر إغلاق جميع المساجد والكنائس والأديرة

قررت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، إغلاق جميع المساجد والكنائس والأديرة والمواقع الأثرية والقاعات العامة وتمنع التجمعات في بيت لحم، حسب ما ذكرت فضئاية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن وزارة الصحة الفلسطينة، قد أعلنت مساء أمس السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 مصابا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة في مدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم بالمركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأجرت وزارة الصحة فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.