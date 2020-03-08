كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل المركز الروسي للوقاية من كورونا، اليوم الأحد، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كرونا المستجد، مشيرًا إلى أن كافة المصابين، زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين.

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وقال المركز الروسي، إن المصابين الثلاثة من مواطني روسيا الاتحادية، الأولى في مقاطعة كالينينغراد، والثانية في مقاطعة بيلغورود، وهنا إصابة في مقاطعة موسكو".

وزار المواطنون المصابون، إيطاليا في الأسبوعين الماضيين وتم نقلهم جميعا إلى المستشفيات وهم يخضعون للحجر الصحي، وأثبتت الفحوصات الطبية، واقعة إصابتهم جميعا، وفقًا لنتائج الاستقصاء الوبائي.