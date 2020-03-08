كويتيون يردون على صفاء الهاشم: علاقات وثيقة تجمعنا بمصر

في أكثر من مناسبة تتعمد النائبة الكويتية صفاء الهاشم مهاجمة مصر وانتقاد شعبها دون أسباب واضحة للهجوم، أو مراعاة للعلاقات الطبية التي تجمع بين مصر والكويت.

ومؤخرًا هاجمت الهاشم، مصر بسبب فيروس كورونا، وطالبت بمنع جميع الوافدين الذين يقضون إجازاتهم في مصر من دخول الكويت خلال هذه الفترة، حتى تتأكد الكويت من عدم إصابتهم بكورونا.

أعربت عن رفضها لقرار إدارة الدفاع المدني بإجراء فحوصات طبية لكل من يريد الدخول إلى الكويت من الدول التي وصفتها بـ"الموبوءة" بعد تاريخ 8 مارس.

وقالت:"إذا كانت مصر لا تريد الإعلان عن عدد الإصابات بين مواطنيها، وهو أمر راجع لهم، كيفهم لا يعلنون، لكن علينا القيام بالدور المطلوب منا لحماية بلدنا وشعبنا من هذا الوباء"، على حد' تعبيرها.

وسارع الاعلاميون الكويتيون للدفاع عن مصر والتأكيد على العلاقات الطيبة بين البلدين، متهمين الهاشم بأنها تحاول الظهور وخلق بروبجندا إعلامية، في حين اتهمها آخرون بأن عندها عقدة نفسية.

علاقات وثيقة بين المصريين والكويتيين

وحول ذلك قال الإعلامي محمد الملا، إن الشعبين الكويتي والمصري بينهما علاقات قوية ولا يمكن أبدا أحداث قطيعة بينهما.

وبين في تصريح لـ"الخليج 365"، أن القرار التي اتخذته الكويت بوقف أي إجراءات مشروطة لعودة المصريين العاملين بدولة الكويت، يؤكد على قوة العلاقة بين البلدين والتعاون الوثيق القائم بين حكومتيهما.

وأوضح أن من يهاجمون مصر لا يريدون الخير لها، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الإعلاميين والسياسيين الكويتيين الذين يدافعون عن مصر ضد أي انتقادات.

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هروب من فشل كبير

وفي نفس الاتجاه، أكد الإعلامي الكويتي عمر الرشيدي أن الكويت ومصر تربطهم علاقة أخوية ولايمكن لمن كان تعكيرها.

وأضاف ولاننسى فضل مصر على الكويت في مراحلها الاقتصادية والثقافية والتعلمية والطبية، ولم تقتصر على هذا فقط، وإنما شملت القضاء والشرطة والمطبوعات والتدريب على فنون الطيران المدني وعيرها.

وأوضح أن السبب الرئيسي لهجوم صفاء الهاشم على الشقيقة مصر هو محاولة للهروب من فشلها في مطالب ناخبيها التى وعدتهم بها أثناء حملتها الانتخابية ولم تستطيع تحقيقها لهم.

انتقادات إعلاميين كويتيين الهاشم

وكان عدد من الإعلاميين الكويتيين انتقدوا تعليقات الهاشم على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال الإعلامي الكويتي محمد القحطاني خلال تغريدة على "تويتر"، إنه لا يجب أن يترك تاريخ شعبين تم تعميده عبر الزمن بالمحبة ودماء الشهداء لعبث الدهماء والمغرضين وأصحاب الهوى.

وتابع: "اختلفوا على إجراء هنا أو هناك لكن تحت خيمة الأخوة والاحترام دون إساءة أو تجريح، سلامًا مصر، أمانا مصر، تحيا مصر الكويت وشعبها يحبكم ويحترمكم. شكرًا لمن اختلف معي وانتقد وشكرًا لأهلنا في مصر الحبيبة، وما قلته فقط أني أنزلت الكبار في أماكنهم ( مصر كبيرة وكفى)".

وغردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على حسابها، قائلة: "أعتقد أن النائبة صفاء الهاشم عندها عقدة نفسية من مصر علي حد تعبيرها. الموضوع عندها شخصي وليس قضية متبنيتها تتكسب فيها انتخابيا، والله أعلم".