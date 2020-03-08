في اليوم العالمي للمرأة.. العثماني يهنئ النساء ويعد بتحسين أوضاعهن

في اليوم العالمي للمرأة، وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رسالة للنساء المغربيات، مطلقا وعودا جديدة، لتحسين أوضاع النساء في القرية، والمدينة.

وقال العثماني، اليوم الأحد، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ألف تحية وألف تقدير للمرأة المغربية‬ في القرية والمدينة، وتحية لكل العاملات لتحسين أوضاع المرأة نحو مزيد من الحقوق ومزيد الاندماج الاقتصادي والاجتماعي”.

وتحتفل نساء المغرب باليوم العالمي للمرأة، في ظل معاناة الآلاف منهن من شبح البطالة، حيث أظهر تقرير المندوبية السامية للتخطيط، نشرته، أمس السبت، أن البطالة بين النساء تصل إلى 13.5 في المائة، مقابل 7.8 في المائة بين الرجال، وترتفع هذه النسبة بين نساء المدن إلى 21.8 في المائة.

وحسب المصدر ذاته، فإن عدد النساء، اللواتي في حالة بطالة بالمغرب، بلغ 388 ألف امرأة، أي بنسبة 35 في المائة من مجموع العاطلين، حيث إن غالبيتهن من فئة الشباب، البالغة أعمارهم أقل من 35 سنة بنسبة 82.6 في المائة، ومن الحاصلين على شهادة بنسبة 88.1 في المائة.