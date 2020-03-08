بطلة فيديو “المغتصب هو أنت”: خروجنا في عيد المرأة مواصلة لمشروعنا الذي انطلق بذلك الفيديو-فيديو

عادت بطلة فيديو “المغتصب هو أنت” الشهيرة، خديجة طنانة، إلى الظهور من جديد، في مسيرة نظمتها جمعيات حقوقية في طنجة، اليوم الأحد، تزامنا مع 8 مارس، عيد المرأة العالمي، لتواصل بذلك الدفاع عن حقوق النساء، والمطالبة بالمساواة.

وتزعمت الأستاذة الجامعية، خديجة طنانة، كوكبة من النساء، رددن معها شعارات من فيديو “المغتصب هو أنت” ليعبرن بذلك عن غضبهن من ظاهرة الاغتصاب.

وصرحت خديجة طنانة أن الفيديو الشهير لم يكن إلا بداية لمشروع نضالي متواصل، بدليل خروج المنخرطات، اليوم، إلى الشارع، للمطالبة بالمساواة، والتنديد بالظلم، الذي تعيشه النساء.

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وكانت الفنانة التشكيلية، خديجة طنانة، صاحبة 75 سنة قد أثارت، جدلا كبيرا، بعد ظهورها في شريط فيديو “الحرة”، أو “المغتصب هو أنت”، إذ تعرضت لانتقادات لاذعة، إضافة إلى السب، والشتم، بسبب ضعف الجانب التقني في الفيديو.

وعن فيديو “المغتصب هو أنت” كانت خديجة قد اعترفت، في حديثها مع “اليوم 24” أنه تنقصه بعض التقنيات، لأن صاحبات المبادرة لا يتوفرن عليها، مقارنة مع البلدان الأخرى، حيث أنجزت نفس فكرة الفيديو، وقالت: “حاولنا إنجاز ما نؤمن به، إضافة إلى أننا لسنا راقصات، بل نحن نسوة عبرن عن ما يخالجنا، حاولنا إيصال فكرة مفادها بأن المرأة تعاني، ونجحنا في التعبير عن ذلك، في ملامح وجوهنا، وفي تعابير أجسادنا، حينما كنا نردد كلمة “حرة”، كنا نرددها بصدق.