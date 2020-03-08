أغلبهم قاصرون..حملة أمنية في شوارع وأحياء طنجة لإيواء المشردين

شهدت مدينة طنجة، ليلة السبت/الأحد، حملة أمنية واسعة لجمع عدد من الأشخاص، الذين يعيشون وضعية تشرد، الذين نقلوا إلى مركز الإدماج الاجتماعي في منطقة الزياتن.

وكشفت مصادر “اليوم24” أن العناصر الأمنية نقلت حوالي 39 شخصا في وضعية تشرد، أغلبهم قاصرين، من الأحياء المجاورة لكورنيش البلايا، والمدينة العتيقة، إلى مركز الإدماج الاجتماعي المذكور.

وتجدر الإشارة إلى أن معاناة الأشخاص في وضعية تشرد تتفاقم مع البرد القارس، الذي تشهده مدينة طنجة، خلال الأيام الجارية، حيث يفترش أغلبهم الأرض، ويلتحفون السماء، من أجل قضاء ليلة باردة بين أحياء، وشوارع المدينة.