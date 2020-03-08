اليوم العالمي للنساء.. مقاطعة “الحي المحمدي” تكرم ذكرى ضحية حادث “الترامواي”

خيم حادث “الترامواي”، الذي أودى بحياة “ليلى وثيق”، موظفة في مقاطعة “الحي المحمدي”، بالدارالبيضاء، على حفل تكريم الموظفات في المقاطعة ذاتها، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للنساء.

وأقامت مقاطعة “الحي المحمدي” حفل تكريم ذكرى الفقيدة، بحضور أفراد أسرتها، ووزعت الورود على جميع الحاضرات، كرمز لما مثلته ليلى لدى زميلاتها، وأسرتها.

وشمل برنامج الحفل المذكور آيات قرآنية، وموعظة دينية استحضارا لحادث الترامواي، الذي أودى بحياة الموظفة “ليلى وثيق”، قبل أسبوعين.

وتسببت حادثة سير “الترامواي” على مستوى محطة “علي يعتة”، في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، قبل أسبوعين، في مقتل، ليلى وثيق، موظفة في مصلحة تدبير الموارد البشرية في مقاطعة “الحي المحمدي”.

وأوضح بلاغ لشركة “كازا ترامواي” عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم، أن حركة السير استأنفت بعد توقف، دام 10 دقائق، بعد اصطدام “الترامواي” مع راجل، دون ذكر تفاصيل أكثر.