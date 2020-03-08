- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
صور: يونس الميموني
خلدت عدد من الجمعيات النسائية الحقوقية بطنجة، اليوم الأحد، اليوم العالمي للمرأة، عبر مسيرة، انطلقت من ساحة 9 أبريل، وجابت عددا من الشوارع في المدينة وصولا إلى ساحة الأمم.
ورفعت المتظاهرات شعارات مناهضة للعنف والاغتصاب، اللذين تتعرض لهما عدد من النساء، فضلا عن مطالبتهن بالتمتع بحقوقهن الاقتصادية، والاجتماعية، والمدنية، والثقافية، والسياسية، أسوة بالرجال.
واستحضرت المتظاهرات في شعاراتهن، المعاناة اليومية للنساء في الفضاء الخاص، وأماكن العمل، والبوادي، والمناطق النائية.
ولم تخل المسيرة من وجود عدد من الرجال، المطالبين بإنصاف المرأة في الحقوق والحريات الفردية، وحمايتها من التحرش والاغتصاب، مبرزين في شعاراتهم دور القضاء في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر في يومهن العالمي..مسيرة نسائية تجوب شوارع طنجة للمطالبة بالمساواة والحماية من التحرش والإغتصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.