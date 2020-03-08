في يومهن العالمي..مسيرة نسائية تجوب شوارع طنجة للمطالبة بالمساواة والحماية من التحرش والإغتصاب

صور: يونس الميموني

خلدت عدد من الجمعيات النسائية الحقوقية بطنجة، اليوم الأحد، اليوم العالمي للمرأة، عبر مسيرة، انطلقت من ساحة 9 أبريل، وجابت عددا من الشوارع في المدينة وصولا إلى ساحة الأمم.

ورفعت المتظاهرات شعارات مناهضة للعنف والاغتصاب، اللذين تتعرض لهما عدد من النساء، فضلا عن مطالبتهن بالتمتع بحقوقهن الاقتصادية، والاجتماعية، والمدنية، والثقافية، والسياسية، أسوة بالرجال.

Advertisements

واستحضرت المتظاهرات في شعاراتهن، المعاناة اليومية للنساء في الفضاء الخاص، وأماكن العمل، والبوادي، والمناطق النائية.

ولم تخل المسيرة من وجود عدد من الرجال، المطالبين بإنصاف المرأة في الحقوق والحريات الفردية، وحمايتها من التحرش والاغتصاب، مبرزين في شعاراتهم دور القضاء في ذلك.