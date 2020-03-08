قرار زيدان “يفرض” على دورتوند البحث عن بديل لحكيمي

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، المتخصصة، أن المدرب زيدان يرغب في الاعتماد بشكل كبير على خدمات لاعب المنتخب الوطني أشرف حكيمي، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة فريق بروسيا دورتموند الألماني.
وشدد المصدر ذاته على أن مدرب الريال أخبر مسؤولي الفريق رغبته في الاعتماد على خدمات حكيمي خلال الموسم الرياضي المقبل، بعدما تمت إعارته إلى فريق بروسيا دورتموند الألماني.
وأوضح المصدر ذاته أن الفريق الألماني باشر البحث عن خليفة لحكيمي بعدما تم إخباره من طرف إدارة “المرينغي” برغبة فريق العاصمة في استعادة لاعبه السابق بعد فترة الإعارة.
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