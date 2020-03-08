وسط مشاركة كبيرة.. انطلاق فعاليات جائزة "كتارا" للرواية العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت المؤسسة العامة للحي الثقافي-كتارا في قطر إنها استقبلت 2220 مشاركة للمنافسة بمختلف فروع جائزة "كتارا" للرواية العربية في دورتها السادسة.

وشكلت المشاركات ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالدورة السابقة التي استقبلت 1850 مشاركة، والتي كانت من مصر والسودان في المقدمة تليها كل من دول المغرب العربي ثم بلاد الشام والعراق وبعدها دول الخليج.

وتوزعت المشاركات على مختلف الفئات منها الرواية القطرية؛ المنشورة التي شملت 15 مشاركة، والرواية غير المنشورة التي تضمنت 1005 مشاركة، ورواية الفتيان غير المنشورة، وتشمل 195 مشاركة، والدراسات غير المنشورة، وتشمل 75 مشاركة.

وبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة في الأفرع المختلفة 635 ألف دولار، وتتم ترجمة كل من الروايات الخمس المنشورة الفائزة والرواية القطرية المنشورة الفائزة إلى اللغة الإنجليزية، كما تتم طباعة ونشر الروايات والدراسات غير المنشورة.

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ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي-كتارا، خالد بن إبراهيم السليطي قوله إن المشاركة في الجائزة في زيادة مستمرة دورة تلو أخرى، مضيفا أن زيادة المشاركات تعكس أهمية وريادة الجائزة وحضورها الحقيقي في مشهد الإبداع العربي، وتبرز حجم التفاعل الكبير للروائيين والنقاد مع فئات هذه الجائزة.

وأشار إلى أن نتائج الدورة السادسة ستُعلن في 13 أكتوبر تشرين الأول بالتوازي مع اليوم العالمي للرواية الذي تم اعتماده في الدورة العشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

وكانت جائزة كتارا للرواية العربية بدأت في 2014 وتشرف عليها وتمولها المؤسسة العامة للحي الثقافي-كتارا.