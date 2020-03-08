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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. العميد محضار يلقي محاضرة توعوية لمنتسبي محور الأدواس بمخاطر الألغام والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
ألقى رئيس الشعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الثانية العميد صالح هيثم محضار، صباح اليوم، محاضرة توعوية لمنتسبي محور الادواس، بمديرية غيل بن يمين .
وأعطى العميد محضار شرحاً مفصلاً لأفراد محور الأدواس حول معرفة أنواع الألغام والعبوات الناسفة وماتحتويه من مواد متفجرة، متطرقاً إلى كيفيه التعامل مع الألغام والمتفجرات وطرق تفكيكها وإكتشافها أثناء التفتيش، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر للوقاية والسلامة منها.
واستعرض رئيس الشعبة الهندسة عدداً من الموضوعات المرتبطة بجهود منتسبي المحور في تأمين المدخل الشمالي لمديريات ساحل حضرموت، مشيدًا بالنجاحات التى حققتها القوات فى مكافحة الإرهاب و القبض على مطلوبين امنياً، وتأمين المنطقة بجميع الإتجاهات الإستراتيجية لضمان استمرار الامن والاستقرار.
وتمّ خلال المحاضرة فتح باب النقاش والتساؤلات لمنتسبي المحور، وردّ العميد محضار على كافة التساؤلات لرفع وعي الأفراد بمخاطر الألغام.
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