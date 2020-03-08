مسلحون مجهولون يقتلون 3 أشخاص في كابول

الأحد 8 مارس 2020

أعلنت الشرطة الأفغانية الأحد، أن مسلحين مجهولين قتلوا ثلاثة أشخاص بالرصاص، في العاصمة كابول، ومن بين القتلى عضو بمجلس إقليم لوجار بشرق البلاد.



وذكر المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز أن "عضو المجلس المحلي في إقليم لوجار ناصر غيرات واثنين من حراسه الشخصيين قتلوا وأصيب آخر"، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن عملية القتل في العاصمة، التي شهدت أعمال عنف في الأيام القليلة الماضية.

وقُتل 32 مدنيا على الأقل يوم الجمعة الماضي، وأصيب 180 بعد أن فتح مسلحان النار أثناء مراسم إحياء ذكرى مقتل عبد العلي مزاري وهو من زعماء الشيعة، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.

وقال صديق صديقي المتحدث باسم القصر الرئاسي في تغريدة إن الرئيس أشرف غني كلف اليوم الأحد وفدا، بالتحقيق في ما وصفه "بهجوم إرهابي" على الحشد في كابول.

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وأصبحت عمليات القتل التي تستهدف أشخاصا بعينهم والاغتيالات والجرائم العنيفة، مشكلة متنامية في أفغانستان في السنوات القليلة الماضية.

وأكد نور أحمد (37 عاما)، وهو قائد سيارة أجرة، في العاصمة لرويترز أن "كابول أصبحت مدينة بلا قانون ولا نظام، أي شخص يستطيع أن يقوم بأي شيء يريده وهذا مفزع جدا".

وفي 29 شباط/ فبراير الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا بين الولايات المتحدة وطالبان يمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.

ونص الاتفاق على تخفيض عدد القوات من نحو 13 ألفا إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوما.

ونص أيضا على إطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل ما يصل إلى ألف أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 آذار/ مارس الجاري