شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين في انفجار لغم أرضي غربي الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، عن مقتل عسكريين متعاقدين إثر انفجار لغم تقليدي الصنع ببلدة بني بوعتاب في محافظة الشلف، غربي البلاد.

وقال بيان للوزارة، إنه خلال عملية بحث وتمشيط، نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي الجزائري بمنطقة بني بوعتاب، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع قتل، أمس، عسكريان برتبة عريف متعاقد.

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنڨريحة، أن الجيش الوطني سيواصل دون هوادة جهوده مهما كانت التضحيات في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا في كامل الأراضي الوطنية.