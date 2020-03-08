شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. ارتفاع المصابين بكورونا إلى 20 حالة والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الوزارة في بيان، أن "الحالة الجديدة التي تم تسجيلها اليوم تتعلق بجزائرية أقامت بإسبانيا".
من جهة أخرى، أكد البيان أنه "تم إعادة الشخص المصاب، الذي خرج من الحجر الصحي والذي لم تظهر عليه أعراض المرض، إلى المستشفى وهو الآن تحت المراقبة الطبية".
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