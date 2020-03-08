شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 17 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إسبانيا اليوم، تسجيل أربع وفيات جديدة بسبب الإصابة بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17 بعد تسجيل ثلاث وفيات في وقت سابق اليوم.

وأوضح التلفزيون الرسمي الإسباني نقلاً عن السلطات الصحية أن ثلاث نساء تبلغ أعمارهن 92 عاماً و 88 عاماً و 87 عاماً توفين في إقليم (بلاد الباسك) شمالي إسبانيا فيما توفي رجل يبلغ من العمر 87 عاماً في مدينة (سرقسطة) بإقليم (أراغون) شمال غربي البلاد، مشيراً إلى أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة سابقة قبل إصابتهم بعدوى الفيروس.

يذكر أن هناك 589 حالة مؤكدة في إسبانيا وتعد مدريد المنطقة الأكثر تضرراً حيث يوجد فيها 202 حالة مؤكدةً حتى الآن يليها إقليم (بلاد الباسك) بوجود 99 حالة مؤكدةً و 55 حالة في (لا ريوخا) و49 حالة في (كتالونيا) شمال شرقي البلاد و35 حالة في إقليم (الأندلس) جنوبا.