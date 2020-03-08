شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تطلب اجتماع خاص لمنظمة التعاون حول كشمير والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن بلاده تأمل في عقد اجتماع خاص لمنظمة التعاون الإسلامي حول قضية كشمير، هذه القضية العالقة منذ عقود.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم في مدينة مولتان بإقليم البنجاب، مضيفاً بأن زيارة وفد منظمة التعاون الإسلامي برئاسة ممثل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حول كشمير يوسف الضبيعي إلى باكستان هدفت للإطلاع على الحقائق الميدانية لما يجري في إقليم كشمير، مشيراً إلى أن الوفد سيرفع تقريره المفصل إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لكي يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

وجدد قريشي التزام باكستان حكومة وشعباً بمواصلة الدعم السياسي والدبلوماسي والأخلاقي للشعب الكشميري لكي يتمكن من نيل حقه المشروع في تقرير المصير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.