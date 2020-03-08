شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تمنع الإجازات الخارجية للعمالة الوافدة بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
كما قرر المجلس أيضاً في جلسته التي عقدها اليوم ، وقف الرحلات المدرسية الخارجية وتعليق سفر الموظفين للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء، والاستمرار بنصح المواطنين الأردنيين بعدم السفر للخارج إلا للضرورة القصوى ، إضافة إلى تشديد الرقابة على المعابر الحدودية ، إذ يتم الآن دراسة المعابر الحدودية البرية للأردن بشكل مكثف.
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