شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 64 حالة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

واس - الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين أحداهما لمواطنة وأخرى لوافد من الجنسية المصرية بفيروس كورونا (كوفيد - 19) وتم نقلهما إلى المستشفى المخصص لذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان أن المواطنة كانت قادمة من ايران فيما كان الوافد قد توجه إلى أذربيجان في زيارة خاصة عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة وعاد منها على نفس خط سير الرحلة ولم يثبت سفره إلى مصر خلال الستة اشهر الماضية.

وأضاف أن الوافد راجع أحد أقسام الطوارئ التابعة لوزارة الصحة وبعد التأكد من تاريخ السفر تم تفعيل إجراءات العزل كونه قادماً من إحدى الدول التي سجلت إصابات بفيروس (كورونا) وجاري نقله إلى المستشفى المخصص لذلك.

وبذلك يرتفع مجموع الحالات المسجلة في دولة الكويت حتى الآن إلى 64 حالة.