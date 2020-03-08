مع ظهور فيروس كورونا الجديد وانتشاره في ٨١ دولة اتخذت دول تدابير تتعلق بممارسة الشعائر الدينية قررت السعودية وقف منح تأشيرات العُمرة واغلاق المسجد الحرام و المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وبدا الحرم خاليا تماما من الناس في مشهد لم يحدث منذ عقود. في كربلاء المقدسة تم الغاء صلاة الجمعة بسبب الضرف الصحي الذي بمر به العراق واغلاق جميع منافذ مدينة كربلاء المقدسة لمدة اسبوع فى إطار إجراءات للحفاظ على سلامة الأهالى من مخاطر فيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..الحرم المكي يخلو من الزوار وكربلاء المقدسة تغلق ابوابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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