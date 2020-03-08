الحشد يعلن تدمير مضافات لـ'داعش' في ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن تدمير مضافات لتنظيم “داعش” في زور نهر الوند بأطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى.



وأضاف العنبكي، أن “المضافات ضمت ملابس لشرطة المرور يستعملها “داعش” في العمليات وقناني غاز تسخدم للتفخيخ”، مشيرا إلى أن “العملية نفذت في اراض وعرة ومغطاة بالماء في الزور”. ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن آمر اللواء ٢٣ بالحشد الشعبي بشير مزاحم العنبكي قوله، إن “قوة من الفوج الرابع واستخبارات القيادة واستخبارات اللواء والهندسة والطيران المسير للقيادة وهندسة اللواء نفذت عملية سريعة وخاطفة في زور نهر الوند بالقرب من قرية محمد عباس تمكنت خلالها من تدمير عدد من المضافات والتي تحوي على عبوات ناسفة تم تفكيكها ومساطر ومادة c4 وأسلحة وصواريخ قاذفة ومواد لوجستة".وأضاف العنبكي، أن “المضافات ضمت ملابس لشرطة المرور يستعملها “داعش” في العمليات وقناني غاز تسخدم للتفخيخ”، مشيرا إلى أن “العملية نفذت في اراض وعرة ومغطاة بالماء في الزور”. وأشار إلى "نجاح العملية بتفتيش المناطق المذكورة بدون حدوث أي خسائر”.



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